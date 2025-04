Lançamento: observatório unifica dados sobre HPV

Foto: Divulgação Lançamento do Observatório Mulheres do Brasil

Uma plataforma vai monitorar a cobertura da vacinação contra o HPV e a realização do exame preventivo em municípios brasileiros, incluindo cidades no Ceará. Ferramenta "Observatório Mulheres do Brasil" foi lançada em evento nesta quarta-feira, 2, na Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), em Fortaleza.

Iniciativa acontece dentro do movimento Juntos Contra o HPV, realizado pelo Grupo Mulheres do Brasil, e busca integrar índices atualizados sobre o vírus, unificando informações de forma organizada e impulsionando ações estratégicas dos gestores públicos da área da saúde.

Projeto tem a meta de unificar dados de todas as cidades brasileiras, mas ainda está em fase inicial, de expansão. No Ceará serão contempladas cidades como Paracuru e São Gonçalo do Amarante.

"A ideia do observatório é a gente ter um banco de dados de mais fácil leitura e também gráficos e acompanhamentos pra permitir ao servidor público enxergar claramente como (ele vai) chegar na sua meta", aponta Annette Reeves, empresária e co-fundadora do Grupo Mulheres do Brasil.

Informações vão permitir que dirigentes e população possam acompanhar como está sendo, por exemplo, a vacinação contra o vírus Papilomavírus Humano (HPV), que pode causar o câncer do colo do útero.

"O observatório reúne todos os dados de maneira didática, em um único local, e mostra para o gestor público como que está a situação dele no cuidado do câncer do colo de útero", destaca Bruno Maciel, coordenador do Juntos Contra o HPV, destacando que atualmente dados do tipo são fragmentados.

Além do lançamento da plataforma, o evento também apresentou a evolução do projeto, mostrando resultados já alcançados. De acordo com Bruno Maciel, desde o fim de 2024 uma série de ações já têm sido executadas em São Gonçalo e Paracuru, para incentivar a vacinação contra o vírus, o que ajudou a elevar a cobertura de imunização contra o HPV nessas regiões.