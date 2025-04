Live: Alimentação equilibrada e rica em proteínas

Você sabe qual a quantidade de proteína que um adulto deve consumir por dia? Hoje, às 15h15min, no YouTube do O POVO, a chef Livanì Moura, do restaurante e café Liva Vida Vegana, e a nutricionista Virgínia Albuquerque participarão de uma live para falar sobre as verdades e os mitos das proteínas vegetais. A live é comandada pela jornalista Neila Fontenele, editora do Ciência & Saúde, e pela publicitária e colunista do O POVO, Eliziane Alencar (foto). Participação pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=a74DskJ-kAE