São João de Maracanaú 2025 tem shows de Simone e Nattan; confira

Foto: Reprodução/ Instagram Simone Mendes, Nattan e Zé Cantor são algumas das atrações confirmadas no São João de Maracanaú 2025

Foi divulgada na tarde desta quarta-feira, 2, a programação das atrações do São João de Maracanaú. O evento, considerado um dos maiores do Brasil desta época do ano, tem como tema para a edição de 2025: "Maior São João - No Ceará é Assim".

Os festejos deste ano ocorrerão ao longo de 24 dias, com início marcado para 6 de junho e encerramento no dia 29 de mês junino.



Segundo a programação divulgada pela Prefeitura de Maracanaú, o evento contará com apresentações de Simone Mendes, Léo Santana, Taty Girl, Bell Marques, Jorge e Mateus, Nattan, Wesley Safadão, Xand Avião, entre outros.



Confira a programação do São João de Maracanaú 2025:

Sexta-feira, 6



Bell Marques



Xand Avião



Felipe Amorim

Sábado, 7



Taty Girl



Léo Santana

Sexta-feira, 13



Wesley Safadão



Natanzinho Lima

Sábado, 14



Henry Freitas



Leonardo



Zé Vaqueiro

Quarta-feira, 18



Nattan



Mari Fernandes



Leo Foguete



Sexta-feira, 20



Maiara & Maraisa



Zé Cantor



Lagosta Bronzeada

Sexta-feira, 27

Jorge & Mateus



Seu Desejo



Litto Lins

Sábado, 28



Simone Mendes



Toca do Vale



Matheus Fernandes



São João de Maracanaú 2025