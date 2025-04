Aniversário de Fortaleza terá homenagens, inaugurações e programação descentralizada

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza celebra 299 anos no domingo, 13 de abril

A Prefeitura de Fortaleza divulgou, nesta sexta-feira, 4, a programação em comemoração ao aniversário de 299 anos da capital. Com o tema “Viver a cidade é celebrar nossa história”, o prefeito Evandro Leitão (PT), destacou que o evento deve contar com festas, homenagens e inaugurações de equipamentos durante todo o mês de abril.

Celebrado no dia 13 de abril, o aniversário terá como atrações principais Natanzinho Lima, Taty Girl, José Augusto, Danieze Santiago e Zé Vaqueiro.

No sábado, 12, a partir das 12 horas, na Lagoa da Parangaba, haverá shows com Ceará Brega Show, Donaleda, Danieze Santiago e Zé Vaqueiro.

No domingo, 13, no Aterrinho, se apresentarão Taty Girl, Natanzinho Lima, José Augusto e Banda Reite.

Os homenageados desta edição do Aniversário da Capital são o empresário Ivens de Sá Dias Branco, o padre Rino e Dora Andrade.

As apresentações foram anunciadas oficialmente pela Prefeitura na manhã desta sexta, 4, no Paço Municipal, no Centro da Capital. Durante o anúncio, a secretária de Cultura de Fortaleza, Helena Barbosa, destacou que a programação foi pensada visando dar continuidade à narrativa de modelo de gestão que pensa a cidade como polo criativo em seus mais diversos territórios.

“Temos a promessa de fazer também outros territórios da cidade de Fortaleza como vitrine de uma grande programação. Entendendo que quando a gente leva uma ação cultural para dentro de um bairro, de um território, a gente projeta aquele território e a gente também convoca as outras políticas públicas para atuar ali”, afirmou.

A secretária falou ainda sobre as pretensões logísticas para o aniversário, que devem ser discutidas ainda nesta sexta-feira, 4. A qualificação das frotas de trânsito, o esquema de segurança e o de saúde estão sendo pensados para atender um grande público.

No polo da Parangaba, a secretaria de Cultura estima que pelo menos 30 mil pessoas passem pelo local. Já no Aterrinho da Praia de Iracema, é esperado um público entre 40 a 50 mil pessoas.

Veja outras atividades culturais anunciadas

No dia 8 de abril, o Centro Cultural Belchior, na Praia de Iracema, inicia sua programação a partir das 18 horas, com a abertura da exposição e performance “Obrigada por guardar a nossa memória!”.

A programação conta ainda com uma visita guiada à exposição “O Poço que Você Não Vê”, a partir das 19h30min. Para fechar o dia, o espaço recebe a apresentação artística da Dj Bugzinha, a partir das 20h15min.

No dia 9 de abril, a Calçada do Cidal, localizada no Poço da Draga, inicia suas atividades a partir das 17 horas. A concentração deve acontecer na exposição no Centro Cultural Belchior.

A partir das 17h30min, inicia-se o cortejo até o Poço da Draga, com visita mediada ao território. Às 19 horas, os visitantes poderão participar de uma mostra de curtas e uma roda de conversa. A programação do dia encerra com uma apresentação artística da Estação Junina, às 20h15min.

No dia 11 de abril, a Prefeitura também anunciou uma roda de conversa com coffee break, em homenagem ao 7º aniversário da Biblioteca Cristina Poeta, no Autran Nunes. “A gente visitou recentemente e vai qualificar as programações, vai qualificar ações e colocar ela dentro de uma estratégia de rede que a gente possa potencializar o Autran Nunes”, destacou a secretária.

No mesmo dia, o Centro Cultural Belchior volta a ser palco das celebrações, recebendo uma apresentação de roda de samba, com o grupo DTF - De Todas as Formas.

Este ano, a Medalha Iracema homenageia a bailarina e coreógrafa Dora Andrade, o empresário Ivens de Sá Dias Branco e o missionário comboniano e médico psiquiatra Padre Rino. A solenidade também faz parte das celebrações ao aniversário de Fortaleza, e acontece no dia 11 de abril, no Teatro São José, a partir das 19 horas.

No dia 12, em comemoração ao mês do humor, celebrado também em abril, a Prefeitura anunciou que haverá um show com humoristas cearenses e a abertura da exposição "Chico, Renato e Tom", no Benfica.

No domingo, 13 de abril, em comemoração ao dia do aniversário de Fortaleza, a Prefeitura preparou uma um tour de trem pela cidade. A viagem deve passar por pontos históricos da capital cearense, do bairro Parangaba ao Centro, no Passeio Público.

Confira alguns destaques da programação

Além da programação musical, Evandro Leitão destacou que outras entregas à Cidade serão feitas durante todo o mês de abril. Na área de saúde, o gestor anunciou que, até o final do mês, a população deve receber quatro postos de saúde, sem anunciar datas ou especificações sobre reformas e inaugurações.

O prefeito afirmou ainda que, até o dia 15 de abril, o estoque de remédios dos postos de saúde devem ser abastecidos em mais de 90%. Atualmente, ainda de acordo com Evandro, 84% dos 137 remédios que devem ser distribuídos à população estão nas unidades.

De acordo com o prefeito, outras obras também devem ser entregues, como a recuperação da Cidade da Criança e do prédio da Secultfor, e a inauguração do Surf Noturno, ainda sem data ou maiores informações divulgadas. Já neste sábado, 6, o pavilhão do Poço da Draga deve ser aberto.