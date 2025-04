Homem é morto a tiros e outro fica ferido dentro da Universidade Estadual da Paraíba

Foto: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO Vídeos mostram o desespero entre os estudantes durante o tiroteio dentro da instituição

Um homem foi morto a tiros nas dependências de uma copiadora localizada na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) na noite dessa quinta-feira, 3, em Campina Grande. Outro homem ficou ferido durante os disparos, causando pânico entre os estudantes no local. A Polícia Civil investiga o caso.

A vítima foi identificada como Keyne Diniz dos Santos, 40, e seria o proprietário do estabelecimento, e a segunda pessoa ferida foi identificada como Wesley Porto, 34 anos. O POVO apurou que o estado da vítima é estável e se encontra em observação. Ainda não há informações sobre o suspeito do crime.

Vídeos mostram o desespero entre os estudantes e o momento em que equipes da Polícia Militar chegam ao local. Nas imagens, também é possível verificar a evacuação dos estudantes após a ocorrência,

Em publicação nas redes sociais, a Universidade informou, em nota, que as atividades presenciais estão suspensas no período de 4 a 11 de abril. Durante o período, as atividades serão realizadas de forma remota.

“A Universidade expressa sua solidariedade às famílias envolvidas e a todos os membros da comunidade da UEFB, reafirmando seu compromisso com a segurança e o bem-estar de todos e todas”, disse a instituição.

O POVO procurou a Secretaria da Segurança e da Defesa Social da Paraíba para saber mais detalhes da ocorrência, assim quais são os direcionamentos diante do crime. A matéria será atualizada quando o órgão responder.