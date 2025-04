Ônibus com estudantes tomba em ribanceira no RS e deixa 7 mortos

Um ônibus que transportava estudantes e professores da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) caiu em uma ribanceira, no fim da manhã de ontem, no município de Imigrante, no Vale do Taquari, Rio Grande do Sul. Ao menos 7 pessoas morreram e mais de 20 ficarem feridas, segundo o Corpo de Bombeiros.

O acidente aconteceu por volta de 11h15min, no km 3,5 da Rodovia RSC-453. De acordo com as primeiras informações, o veículo teria perdido o freio e saiu da pista, tombando na ribanceira. Segundo a universidade, 35 pessoas estavam a bordo do coletivo.

O grupo de estudantes e docentes do Curso de Paisagismo do Colégio Politécnico seguia para uma visita técnica ao viveiro de plantas Cactário Horst, no município de Imigrante. Uma equipe da universidade se deslocou para o local do acidente.

Os feridos foram levados para hospitais de Lajeado e Teutônia. A USFM emitiu nota sobre o acidente com vítimas e decretou luto, suspendendo as atividades ontem e hoje.

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul confirmou inicialmente que 18 pessoas deram entrada no Hospital Ouro Branco, em Teutônia, das quais cinco em estado grave. Outras quatro foram levadas para o Hospital de Estrela. À tarde, os bombeiros informaram que a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Teutônia confirmou três mortes - no total, o balanço oficial no fim da tarde era de sete vítimas, que ainda não haviam sido identificadas.

A rodovia foi bloqueada nos dois sentidos para o atendimento às vítimas. Equipes do 22.º Batalhão Policial Militar, do Batalhão Ambiental e da Polícia Civil foram mobilizadas para atendimento às vítimas.

Em rede social, o governador Eduardo Leite (PSDB) lamentou o acidente. "O Rio Grande do Sul está de luto. Seguiremos acompanhando de perto essa situação tão triste e oferecendo apoio a todos os envolvidos", postou.

CASO RECENTE

Em fevereiro, houve uma colisão envolvendo uma carreta e um ônibus com estudantes universitários na Rodovia Waldir Canevari na altura do km 17, na região da cidade de Nuporanga, no interior paulista. O acidente deixou 12 mortos e 21 feridos.

O ônibus levava estudantes da Universidade de Franca (Unifran) para o município de São Joaquim da Barra, onde eles moravam. O motorista da carreta, que também teve de ser hospitalizado, foi autuado em flagrante por fuga de local, homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Segundo a Artesp, agência estadual paulista, o ônibus estava regular e com a vistoria em dia com a agência.