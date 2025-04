PMCE abre concurso com 1.000 vagas e salários de até R$ 5,5 mil

Foto: Samuel Setubal Candidatos aprovados no concurso da PMCE ingressam como Alunos-Soldados e passam por curso de formação na AESP (Fonte: Diário Oficial do Estado do Ceará)

O edital do concurso público da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) foi publicado nesta quinta-feira, dia 4, no Diário Oficial do Estado (DOE). A seleção oferta 1.000 vagas imediatas para o cargo de Soldado da Carreira de Praças Policiais Militares (QPPM), além de 500 vagas para cadastro de reserva.

A remuneração inicial é de R$ 2.773,35 durante o curso de formação, chegando a R$ 5.568,64 após a nomeação como Soldado. O concurso será executado pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), por meio da Comissão Executiva do Vestibular (CEV).

Concurso PMCE 2025: Quem pode participar?

Para concorrer, o candidato deve:

Ter ensino médio completo;

Possuir idade entre 18 e 29 anos na data de inscrição;

na data de inscrição; Estar quites com as obrigações militares e eleitorais;

Ter boa conduta social e idoneidade moral;

Possuir CNH categoria B.

Concurso PMCE 2025: como será a seleção?

A seleção ocorrerá em cinco fases, todas de caráter eliminatório (com exceção da primeira, que também será classificatória):

Prova objetiva

Exame de saúde

Avaliação psicológica

Teste de capacidade física

Investigação social

A prova objetiva terá 100 questões de múltipla escolha, com conteúdos de língua portuguesa, raciocínio lógico, atualidades, segurança pública, direitos humanos, legislação e conhecimentos específicos da área militar.

Concurso PMCE 2025: cotas e ações afirmativas

O edital reserva 20% das vagas para candidatos negros (pretos ou pardos), com processo de heteroidentificação. Há ainda previsão legal de no mínimo 15% das vagas ocupadas por mulheres. Candidatas lactantes, pessoas com deficiência e casos específicos poderão solicitar atendimento especial durante as provas.

Concurso PMCE 2025: formação

Os aprovados nas cinco etapas ingressarão no Curso de Formação de Soldados, conduzido pela Academia Estadual de Segurança Pública (AESP). Durante o curso, o candidato será considerado Aluno-Soldado e receberá remuneração e benefícios conforme a legislação vigente.

Concurso PMCE 2025: Veja como se inscrever

As inscrições devem ser realizadas pela internet, no site da organizadora. O prazo começa 15 dias após a publicação do edital, com duração de 20 dias corridos. A taxa de inscrição é de R$ 180, com previsão de isenção para candidatos que se encaixem nos critérios estabelecidos.



