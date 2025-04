Senai do Ceará é reconhecido com 1º lugar em premiação nacional

Foto: George Lucas/ Fiec Equipe do Senai-CE reconhecida nacionalmente

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Ceará (Senai-CE) recebeu reconhecimento dentre todos os Senais do Brasil. Foi o 1º colocado de seu grupo na Premiação por Desempenho no Programa de Eficiência de Gestão (PEG).

A premiação é concedida pelo Departamento Nacional do Senai, que avaliou o desempenho do grupo específico de Departamentos Regionais (DRs) dos quais o Ceará fez parte.

Para efeitos de classificação, os 27 DRs do Senai no País são divididos em três grupos, com base em sua contribuição compulsória. No ranking geral, o Ceará foi 3º lugar, atrás de Bahia e Santa Catarina.

O Ceará integrou o grupo 2, do qual também participaram Pernambuco, Goiás, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Distrito Federal e Amazonas.

A premiação que será recebida pelo Senai-CE é no valor de R$ 600 mil e visa recompensar os Departamentos Regionais (DRs) que obtiveram os melhores resultados nos 14 indicadores do PEG pactuados com o Tribunal de Contas da União (TCU).

Além disso, ao ampliar a análise para uma escala nacional, abrangendo todos os Departamentos Regionais, o Senai-CE, com 185 pontos, obteve a 3ª posição geral, ficando atrás apenas de Santa Catarina (195) e Bahia (190).

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, destacou o feito e parabenizou o Senai-CE na pessoa de seu diretor-regional, Paulo André Holanda.

"Quero agradecer ao Paulo André Holanda, a toda a diretoria e a todos que fazem o SENAI do Ceará por esse importante trabalho que mostra que nós estamos no caminho certo. Estamos investindo forte, seja no SESI, seja no SENAI, para que tenhamos esses resultados e que eles apareçam, não só em nível local, mas em nível nacional.”

Paulo André destacou o trabalho de excelência desempenhado pela equipe do Senai. "Nossas equipes fazem um trabalho de excelência, com rigor, seguindo as principais regras de Compliance, em que as entregas são realizadas com bastante eficácia e qualidade, para que possamos atender os industriais e, com isso, contribuirmos com o desenvolvimento do nosso estado”, disse.

