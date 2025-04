O tarifaço de Trump

Foto: opovo capa 0304

Já previsto quando do discurso de posse em janeiro, o tarifaço de Donald Trump foi anunciado. O presidente dos Estados Unidos impôs uma série de taxas em reciprocidade aos seus parceiros comerciais. O Brasil será impactado com taxas de 10%, o patamar mínimo, assim como a maioria dos países latino-americanos. Ao todo, 185 países serão impactados por taxas entre 10% e 50%. A tarifa de 25% a todos os carros importados aos EUA já passou a valer de imediato. O tarifaço e os impactos dele foram manchete da edição do O POVO de quinta-feira, 3.