Bienal do Livro: lançamentos na Casa Vida&Arte misturam o real e o imaginário

Foto: JoaoFilho Tavares CASA Vida&Arte recebe autores Célia Gurgel e Roberto Smith

Nesta segunda-feira, 7, a Casa Vida &Arte recebeu os escritores Roberto Smith e Célia Gurgel para o lançamento dos livros “Contos do Estranhamento” e “Tempo Menina”, respectivamente. O evento aconteceu dentro da programação da XV Bienal Internacional do Livro do Ceará.



A mediação ficou a cargo da jornalista do O POVO, Neila Fontenele. Logo depois, para os presentes, ocorreu uma sessão de autógrafos com os autores e suas obras.



Em “Contos do Estranhamento”, Roberto Smith apresenta uma mistura de lembranças de acontecimentos reais, conversas ouvidas e vividas, e elementos fictícios. O livro retrata desde sua prisão durante a ditadura militar brasileira até sua chegada a Fortaleza, quando a Cidade ainda era um lugar desconhecido para ele, até fazer dela seu lar.



Para ele, a inspiração para a obra, publicada pela Edições Demócrito Rocha (EDR), veio de vários fatores, e foi um livro que exigiu coragem para expor suas histórias de forma bem reflexiva.



“O livro concentra uma trajetória de vida muito vinculada a vários aspectos. Ele tem uma trajetória que eu diria assim, praticamente etária, do meu envelhecimento, e alguns aspectos relacionados à questão do estranhamento que me afloraram, não sei por quê”, explica.



“O estranhamento é um termo que vem da filosofia e significa o ser afastado do seu centro. Esse afastamento é o que pode ser chamado de estranhamento. É algo que chega a ser considerado uma alienação”, acrescenta.



Ele continua: “No entanto, essa questão do estranhamento é devida tanto aos fatos vinculados à vivência do ser com a realidade, ou seja, os aspectos do meu interior, a realidade em que eu vivo, quanto aos aspectos da minha própria introspecção e de algo que tento adivinhar do meu inconsciente. Então, algumas coisas que estão presentes em ‘Contos do Estranhamento’ são essas formas de lidar com aquilo que te afasta do seu centro”, expôs.



"Tempo Menina" de Célia Gurgel: O real e o fictício

Lançamento da escritora cearense Célia Gurgel, "Tempo Menina" aborda temas profundos, explorando questões de identidade, memória e a passagem do tempo, utilizando uma linguagem poética e sensível.



“As lembranças que eu tinha da minha infância”, é como resume a autora sobre a inspiração para escrever sua nova obra literária, também publicada pela Edições Demócrito Rocha (EDR).



Com 25 contos, o livro resgata eventos reais e momentos fictícios baseados em situações que realmente aconteceram durante a infância da escritora, junto aos seus pais e seus sete irmãos.



“O que me inspirou a fazer o livro foram as lembranças que eu tinha da minha infância. Lembrava de muita coisa que tinha acontecido e comecei a escrever, mas assim, com a intenção quase que terapêutica. Porque algumas passagens da minha infância foram bem traumáticas. Passei por situações que hoje as pessoas chamam de bullying”, conta.



Para ela, algumas histórias foram difíceis de relembrar. “Tem algumas histórias, alguns contos, que foram difíceis. Porém, com a escrita, a leitura, releitura e reescrita, foram quase que me tratando. Eu passei a transformar algumas histórias reais em situações fictícias”.



Para Célia, uma das mensagens que o livro transmite é sobre como, antigamente, era mais comum encontrar famílias com uma grande quantidade de filhos, algo não tão comum na atualidade.



“A mudança da família, da vida e da sociedade atualmente, na contemporaneidade, não suporta mais um número de filhos tão grande. Talvez a própria dinâmica da vida na sociedade impeça que isso aconteça. E com essa mudança, as pessoas podem refletir: como está a vida familiar? Como está a convivência entre os irmãos ou até entre os primos, entre pais e filhos, e outras pessoas da família? O que pode ser feito para melhorar a autoestima das crianças? E a complexidade do feminino e da identidade?”, reflete.



XV Bienal Internacional do Livro do Ceará