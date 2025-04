Ex-presidente do Crato EC é preso por acusação de manipulação de resultado em partidas de futebol

Foto: Arquivo pessoal IVAN Barros, o Cobrinha, é ex-presidente do Crato Esporte Clube

O ex-presidente do Crato Esporte Clube, Ivan Barros, conhecido como 'Cobrinha', foi preso nesta quarta-feira, 9, durante a deflagração da Operação 'Jogada Marcada', também ocorrida nos estados do Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Paraíba e Pernambuco.

A operação investiga envolvidos na manipulação do resultado de partidas de futebol e foi deflagrada pela Polícia Civil de Goiás, que executou 16 mandados de busca e apreensão em seis estados do Brasil. A ação é do Grupo Antirroubo a Banco (GAB) da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic).

O placar de 9 a 2 entre o Atlético Cearense e o Crato, em fevereiro de 2022, motivou as investigações. A partida foi válida pela série A do Campeonato Cearense. No mesmo ano, o time foi suspenso por suspeita de manipulação de resultados pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Ceará. Com isso, o Crato não realizou a partida contra o Ferroviário na última rodada da primeira fase do campeonato.

As investigações apontam que os suspeitos se comunicavam em um aplicativo de mensagens no grupo “arbitragem da propina”.

Em nota, a defesa de Ivan apontou que o processo segue em segredo de justiça e defende a inocência do Cobrinha.

Confira nota de defesa de Ivan:

Estamos buscando acesso aos autos pois o processo tramita em segredo de Justiça, junto a Justiça do Estado de Goiás. Temos a certeza da inocência, assim como restou apurado e ele absolvido junto ao Tribunal de Justiça Desportiva do Ceará ainda em 2022. Que a investigação é completamente extemporânea em 2025, analisando fatos de 2022, onde o Cleison Ivan Barros já não atua com o Futebol desde meados de 2022, portanto é uma prisão ilegal e arbitrária, e que estamos no aguardo do acesso completo da investigação para concluir manifestação da defesa. Acrescentando que ele esclareceu os fatos ao Delegado de Polícia civil do que foi interrogado, e contribui para as investigações.