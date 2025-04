Parceria renovada

A presidente institucional e publisher do Grupo de Comunicação O POVO, Luciana Dummar, e a presidente do Procon Fortaleza, Eneylândia Rabelo, renovaram ontem, 9, a parceria para o projeto Preço Comparado, publicado nas diferentes plataformas do O POVO. Mensalmente, são analisados os preços de 100 itens de 36 supermercados da Capital e gerado um conteúdo exclusivo para os leitores do O POVO. O objetivo da parceria é estimular o consumidor a pesquisar preços, por meio da educação do consumo consciente.