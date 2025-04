Serviluz em Cores: comunidade litorânea vira ateliê de arte urbana e afeto

Foto: FERNANDA BARROS A comunidade e os artistas esperam que por meio desta ação o poder público posssa se voltar para as áreas mais periféricas de Fortaleza

A comunidade do Titanzinho, localizada no bairro Serviluz, em Fortaleza, está sendo transformada em um ateliê a céu aberto.

O projeto Serviluz em Cores, que iniciou dia 7 e segue até o sábado, 12, promove a pintura de murais em casas e estabelecimentos da faixa litorânea, unindo artistas e moradores em um processo criativo que mistura arte, memória e pertencimento.

Em sua primeira edição, o projeto visa não apenas dar uma nova estética visual à comunidade, mas também modificar a paisagem urbana de Fortaleza. Com o apoio dos moradores, os artistas retratam, em suas obras, as paisagens e histórias do território.

A voz dos artistas

Douglas Vasconcelos, mais conhecido como “Doug Graffiti”, é o idealizador do projeto. Ele conta que a proposta inicial é expandir a arte para dentro da comunidade e desconstruir os estereótipos e a visão negativa que se tem desses espaços.

“A cultura, o grafite, a renovação do espaço através das cores impactam diretamente no cotidiano das pessoas, porque traz bem-estar, aconchego e conforto. Então, a ideia do projeto é justamente levar esse aconchego a locais que muitas vezes não são assistidos pelo poder público”, explica Doug.

Voltado especialmente para áreas marginalizadas, o projeto busca ressignificar esses territórios.

“É justamente quebrar essa imagem negativa, porque esses espaços, na verdade, sofrem a carência de cuidado do poder público, que muitas vezes poderia cuidar desses espaços e os trata com descaso”, complementa Doug.

Bruno Ribeiro, morador do Serviluz e um dos artistas envolvidos na ação, conta que seu processo criativo é livre e inspirado nas paisagens da comunidade. Em um dos murais, retratou o farol do Mucuripe na fachada de um estabelecimento local.

"Acupuntura urbana" como conceito central

O Serviluz em Cores carrega consigo o conceito de “acupuntura urbana”, uma referência à técnica terapêutica que consiste na inserção de agulhas em pontos específicos do corpo para aliviar dores e promover bem-estar.

A ideia é agir em pontos estratégicos da Cidade para gerar transformações simbólicas e afetivas no ambiente.

A identidade do bairro



O Serviluz é uma ZEIS (Zona Especial de Interesse Social), localizada no Grande Mucuripe.

A região é reconhecida não apenas pelas referências ao surfe, mas também pela diversidade cultural e artística, com forte presença no audiovisual, fotografia, arte urbana e pesca.

Segundo dados do Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS), o bairro conta com uma população de 13.462 habitantes.

A esperança de melhorias

Dona Regina, de 64 anos, é uma das moradoras do Titanzinho que teve a casa contemplada pela ação. “Tá maravilhoso! Quando Deus mandou essa turma pra vir ajudar a gente [...] eles vieram na hora certa”, comenta sobre o resultado do projeto.

Moradora do Serviluz desde criança, ela espera que iniciativas como essa chamem a atenção do poder público para outras necessidades urgentes da comunidade. “É isso que eu quero que eles olhem para cá: o saneamento básico. Nós não temos”, desabafa.

Com cores, arte e afeto, o Serviluz em Cores transforma não só fachadas, mas também a relação dos moradores com o lugar onde vivem, trazendo luz para realidades historicamente apagadas.

Programação

Para quem quiser admirar o painel, a programação do Serviluz em Cores segue até o dia 12 de abril e está localizada na av. Leite Barbosa, 965 - Cais do Porto, Fortaleza - Ce.

Nos dias 10, 11 e 12, será realizada uma oficina de stencil no Instituto Serviluz, voltada para moradores da comunidade a partir de 12 anos. A formação acontece das 13h às 17h e será conduzida pelo artista urbano Armando Syba.



O Instituto Serviluz fica na rua Amâncio Filomeno - Cais do Porto, Fortaleza -CE

