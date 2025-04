376 novos soldados integram Polícia Militar do Ceará

A pernambucana Rayza Aguiar, 24, é um dos 376 novos soldados que aguardavam o início da formatura para integrar a Polícia Militar do Ceará (PMCE) ontem, 10. Natural de Salgueiro (PE), cerca de 12 horas separam a sua cidade-natal Fortaleza, onde a solenidade foi realizada, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).

O evento contou com a participação do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), acompanhado do secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, e do comandante-geral da PMCE, coronel Sinval Sampaio.

Após um curso de formação com 1.400 horas na Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (Aesp-CE), Rayza declara estar com as "melhores" expectativas. "A gente já estava sendo preparado, no curso de formação, para a rua", comenta.

Com a nova turma, de 2023 até ontem, 1.911 policiais militares já foram nomeados. A meta, com o estabelecimento do programa Ceará Contra o Crime, é 6.730 novos agentes.

Em coletiva de imprensa, o governador Elmano de Freitas declarou que, enquanto 376 se formaram, mais 186 soldados estão atualmente em formação.

"Estamos absolutamente convencidos de que precisamos da força de segurança fortalecida no estado do Ceará para enfrentar as organizações criminosas", disse Elmano. "E muita parceria com o Poder Judiciário, com o Ministério Público".

De acordo com o secretário de Segurança, Roberto Sá, a Academia Estadual de Segurança Pública (Aesp) é uma "referência para o Brasil".