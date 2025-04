A 10ª Região Militar do Exército Brasileiro realizou evento ontem, 10, para celebrar o aniversário de 299 anos de Fortaleza. A ação aconteceu na Praça dos Canhões do Quartel-General, no Centro, nos arredores de onde surgiu o primeiro povoamento da Capital. O prefeito Evandro Leitão (PT), o presidente da Câmara, Leo Couto (PSB), e autoridades militares acompanharam apresentação da banda da 10ª RM e do coral do Colégio Militar de Fortaleza.