Concurso MPCE: Provas são aplicadas neste domingo, 13; confira horários

Foto: FÁBIO LIMA Ao todo mais de 23 mil pessoas se inscreveram para participar do concurso

As provas objetivas e discursivas do concurso do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) para os cargos de analista ministerial e técnico ministerial serão aplicadas neste domingo, 13. Ao todo devem participar mais de 23 mil candidatos.

Os horários dos exames dependem do cargo escolhido pelo participante, sendo o período da manhã, 8h30min às 13h, para os inscritos para as oportunidades de analista, e o período da tarde, 15h30min às 20h, para as de técnico.

Vale lembrar que no certame era possível concorrer a uma posição em cada um dos cargos. Então, terão participantes que irão realizar provas nos dois momentos do dia.

Em relação à consulta ao local de aplicação dos exames, ela está disponibilizada desde o dia 4 deste mês no site da banca organizadora, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Concurso MPCE: Confira mais detalhes

As inscrições para o concurso do MPCE ocorreram do dia 3 ao dia 21 de fevereiro. A oferta é de uma vaga imediata, para o cargo de analista ministerial, e oportunidades de cadastro reserva, para ambas as carreiras.

O certame requer nível superior completo. Já a remuneração pode chegar a R$ 7.439,09 para uma carga horária de 30 horas semanais. Confira as especialidades exigidas por cargo:



Analista Ministerial

Administração



Arquitetura e Urbanismo



Biblioteconomia



Ciências Contábeis



Ciências da Computação



Direito



Engenharia Ambiental



Engenharia Civil



Psicologia



Serviço Social

Técnico Ministerial

Graduação em qualquer área de conhecimento



A vaga imediata é para o cargo de analista com especialidade em Engenharia Ambiental. Além disso, 10% das oportunidades são reservadas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos negros.

Confira o cronograma previsto

Aplicação das provas objetivas e discursiva: 13/4/2025

Divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas: 17/4/2025

Divulgação do edital de resultado final nas provas objetivas e de resultado provisório na prova

discursiva: 14/5/2025

