Lançamento de livro sobre a LRF

O economista Alexandre Cialdini, secretário do Planejamento e Gestão do Ceará e colunista do O POVO, lançou nessa sexta, 11, o livro "A Trajetória da Lei de Responsabilidade Fiscal: Da Gestação à Pandemia - Os Efeitos nos Estados Brasileiros", publicado pela Editora Alta Books. A obra é fruto da pesquisa de Doutorado do autor e traça um panorama das regras fiscais no Brasil e no mundo, com foco na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Durante o lançamento, que ocorreu na Bienal Internacional do Livro do Ceará, o autor conversou com o auditor fiscal da Receita Federal e diretor do Instituto Justiça Fiscal, Marcelo Lettieri, acerca dos desafios da LRF e do futuro das finanças públicas no Brasil.