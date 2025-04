Redes sociais em foco: nova colunista estreia no O POVO+

Foto: TATIANA FORTES EM 18/8/2017 GLENNA Cherice, editora-chefe de Mídias Sociais do O POVO

Como acompanhar o ritmo acelerado das redes sociais? Quais tendências merecem nossa atenção? O que realmente funciona na produção de conteúdo digital? Para responder a essas e outras perguntas, O POVO+, streaming e plataforma de conteúdo exclusivo do O POVO, ganha o reforço de Glenna Cherice, nova colunista da plataforma.

A editora-chefe de Mídias Sociais do O POVO estreia neste sábado, 12. A coluna será publicada quinzenalmente.

Glenna explica que a ideia é acompanhar a velocidade e transformações nas redes sociais. "Quero começar dizendo: quem trabalha com redes sociais, seja há anos ou esteja só começando, compartilha os mesmos anseios. A gente quer um perfil saudável, com posts bombando, seguidores crescendo e produção em todos os formatos e com linguagem que realmente encante o público", afirma.

A jornalista iniciou a carreira no O POVO em 2014, como estagiária, atuando na produção de conteúdo digital. Em 2016, passou a supervisionar as redes sociais, liderando projetos pioneiros como transmissões ao vivo e conteúdos audiovisuais nos stories, além de capacitar repórteres e estagiários no uso dessas ferramentas. Em 2019, tornou-se coordenadora das redes sociais do O POVO. Tornou-se editora-chefe em 2022.