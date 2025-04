As travessuras de Juscelino

Foto: Samuel Setubal Ex-ministro das Comunicações, Juscelino Filho, caiu depois das denúncias da PGR de envolvimento com desvio de emendas

Então ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil) já era cotado para cair antes mesmo de assumir a pasta no governo do presidente Lula. Médico por formação, entendia da área para a qual tinha sido escalado tanto quanto de física de partículas.

No período durante o qual esteve à frente do cargo, a polícia não encontrou dificuldades para jogar luz sobre as travessuras do jovem parlamentar, que acabaram por levá-lo a se demitir, aos 45 minutos do segundo tempo - os bajuladores dirão que o chefe do Planalto agiu rápido, a despeito dos três anos de espera.

Da suspeita de desvio de emendas ao acúmulo inexplicável de patrimônio, da fortuna gasta em cavalos (e omitida do TSE) aos voos da FAB para fins particulares, Juscelino, filho de linhagem política no seu estado natal, prodigalizou a destinação de verba do orçamento em favor de seus parentes mais chegados, entre os quais uma irmã, prefeita de Vitorino Freire, município do Maranhão.

De passagem, ajudou a pavimentar uma estrada cujo traçado casualmente se abeira de uma de suas fazendas, mas é quase certo que esse detalhe não pesou de modo algum na decisão do deputado em indicar dinheiro gordo para a localidade.

Por tudo isso, Juscelino deixou as Comunicações sem que seus méritos como ministro tenham sido devidamente apreciados, uma vez que sua agenda praticamente se resumiu a se defender, dia sim e outro também, das escaramuças que iam pipocando do balaio da PF, todas desmentidas por ele, que nunca permitiu que qualquer dúvida enodoasse sua trajetória.

Na dúvida, porém, calhou de se afastar do posto na Esplanada. Como o União Brasil já bateu martelo sobre o substituto, não parece que se trate de algo temporário. Juscelino foi, mas não volta.

Para Lula, todavia, ficou essa conta na mesa: embora a investigação tenha por objeto fatos alheios ao trabalho no Executivo, a longa estadia do deputado no Governo atesta que o presidente é totalmente dependente dos partidos do chamado centrão, o que revela uma condição de fragilidade para quem quer que deseje se reeleger.