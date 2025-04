Ex-desembargador é preso

Foto: OPOVO CAPA

Treze anos e cinco meses a serem cumpridos em regime fechado em unidade prisional. Essa é a pena que o ex-desembargador Carlos Rodrigues Feitosa, de 77 anos, começou a cumprir pelo crime de corrupção passiva. Feitosa é um dos condenados provenientes da Operação Expresso 150, realizada pela Polícia Federal, que investigou a compra e venda de liminares entre advogados e desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Ele teve o cargo cassado na terça-feira, 8, cumpria prisão domiciliar desde em 2021, e na quarta-feira, 9, foi preso. Os detalhes do caso foram manchete da edição do O POVO de quinta-feira, 10.