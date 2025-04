Mutirão faz teste do olhinho gratuitamente em shopping de Fortaleza

Foto: Divulgação / Caviver Equipe médica do Caviver realiza testes do olhinho no Shopping Rioma Fortaleza nos dias 12 e 13 de abril; confira detalhes

Neste fim de semana, o Centro de Aperfeiçoamento Visual Ver a Esperança Renascer (Caviver) promove ação gratuita de saúde ocular no Shopping RioMar Fortaleza, com foco na prevenção da cegueira infantil. A atividade acontece neste sábado, 12, das 10h às 17h, e no domingo 13, das 15h às 17h, no piso L1, em frente às Lojas Americanas.

A expectativa é de que cerca de 100 crianças sejam atendidas por dia, com a realização gratuita do teste do olhinho, feito por médicos oftalmologistas do Caviver e parceiros. A ação faz parte do Abril Marrom, campanha nacional de conscientização sobre a importância da saúde ocular.



Casos suspeitos identificados durante os exames receberão orientações sobre onde buscar atendimento especializado. A iniciativa conta com apoio da Sociedade Cearense de Pediatria (Socep) e da Sociedade Cearense de Oftalmologia (SCO).

Quiosque Solidário arrecada fundos para manter projetos de atendimento gratuito a crianças em vulnerabilidade Crédito: Divulgação/ Caviver Equipe médica do CAVIVER orienta famílias sobre a importância do diagnóstico precoce de doenças oculares Crédito: Divulgação/ Caviver

Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), o Brasil tem 1,6 milhão de pessoas cegas e 4 milhões com baixa visão – muitas por causas evitáveis.

Leia mais Idosa que espera há 17 meses por cirurgia no HGF tem procedimento marcado e desmarcado no mesmo dia

Sobre o assunto Idosa que espera há 17 meses por cirurgia no HGF tem procedimento marcado e desmarcado no mesmo dia

“A ação busca ampliar o acesso ao diagnóstico precoce de doenças oculares congênitas, que muitas vezes não apresentam sintomas, mas podem levar à perda irreversível da visão”, informa Islane Verçosa, médica oftalmologista e presidente do Caviver.



Doações e continuidade dos projetos



Islane Verçosa explica que, durante o evento, também haverá venda de produtos sociais no Quiosque Solidário, com toda a renda revertida para a manutenção do Projeto Social do Caviver e a continuidade do atendimento gratuito a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.



Quem quiser contribuir pode acessar o site da instituição, onde há a opção de doação por PIX ou cartão de crédito, tornando-se um Amigo do Caviver.



Segundo a presidente da instituição, a ação poderá ser realizada em outros shoppings ao longo do ano, desde que haja abertura para apoiar e divulgar a causa da prevenção à cegueira infantil.

Crianças realizam teste do olhinho gratuito no estande do CAVIVER, no RioMar Fortaleza Crédito: Divulgação/ Caviver Ação do Abril Marrom leva saúde ocular e prevenção à cegueira infantil para o público do shopping Crédito: Divulgação/ Caviver

Por que isso importa?



O teste do olhinho é obrigatório por lei (Lei nº 12.303/2010) e essencial para detectar precocemente doenças que, se não tratadas a tempo, podem levar à perda irreversível da visão. É rápido, indolor e salva vidas.

Sobre o Caviver



Referência no Ceará, o CAVIVER oferece há 10 anos atendimento gratuito e especializado para crianças com catarata, glaucoma, retinopatia da prematuridade e outras condições, especialmente em situação de vulnerabilidade social.

Serviço

Ação gratuita de teste do olhinho no Shopping RioMar Fortaleza

Data: 12 e 13 de abril (sábado e domingo)

Horário: 10h às 17h, no sábado, e das 15h às 17h, no domingo

Localização: Piso L1 do Shopping RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)