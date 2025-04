No aniversário de Fortaleza, casais e amigos participam de corrida na Beira-Mar

Foto: Lucas Mota Corrida Sun Day Run movimentou a Beira-Mar no aniversário de Fortaleza

Em meio às comemorações de seus 299 anos, a cidade de Fortaleza recebeu, na manhã deste domingo, 13, a primeira edição do Sun Day Run. Em parceria com a Adidas, o novo circuito de corrida de rua, realizado na orla da capital cearense, contou com cerca de 1,5 mil atletas praticando o esporte.

Logo cedo, após a largada, os corredores encararam um percurso que variava entre 5km e 10km — dependendo da escolha feita por cada corredor no momento da inscrição —, partindo da Praia do Meireles, na Avenida Beira-Mar.

Após o trajeto percorrido, alguns participantes contaram com uma série de atrações, incluindo café da manhã e degustação de bebidas. O empresário Wellington Rodrigues, de 49 anos, contou ao Esportes O POVO como a corrida entrou na sua vida e como é seu relacionamento com o esporte.

“Hoje faz um ano que eu corro. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Isso aqui é uma terapia fora do comum. Isso aqui é saúde, é sensação de liberdade. É uma coisa que eu acho que todos nós deveríamos nos ativar para isso, é inacreditável”, afirmou.

Empresário Wellington participou da corrida Sun Day Run ao lado de amigos Crédito: Lucas Mota

“É uma sensação que a gente tem de liberdade, uma sensação de que Deus lhe deu essa oportunidade de acordar cedo, lhe deu essa saúde, deu força. Então é agradecer a Deus, por Deus me fazer acordar cedo e vir correr, e agora é descanso”, disse o empresário.

Programa de casal

Entre os casais fortalezenses, existem os que gostam de aproveitar a noite e adentrar na madrugada, e aqueles que acordam ainda sem o sol ter aparecido para ir às ruas praticar esporte.

Um exemplo deste segundo modelo é composto pelo arquiteto André Stadler, de 32 anos, e pela médica Bárbara Stadler, de 29. Para eles, o esporte é parte fundamental de suas rotinas.

“A rotina da corrida entrou muito rápido na nossa vida e virou essencial. Toda essa parte de acordar cedo, de pensar mais na alimentação, numa vida mais saudável num todo. Cada pequena coisa que você investe no seu tempo para descansar, para treinar, ele tem um retorno direto, e é isso que acho que é o mais mágico da corrida, dessa rotina”, disse.

Casal Bárbara e André também correu na Sun Day Run, na Beira-Mar Crédito: Lucas Mota

Quem compartilha do mesmo sentimento pelo esporte é o vendedor Pablo Santis, de 38 anos, e a gerente Luiza Landim, de 34. Contudo, para esses dois, a prática da corrida foi além do exercício físico.

“A gente se conheceu na corrida. No caso, a irmã dele nos apresentou e nisso já se faz dez meses. E a corrida para mim é revigorante, até pela questão mesmo do psicológico da mente, não somente do corpo, mas o bem-estar da mente”, contou Luiza.

Insegurança



Durante a realização do circuito, um homem furtou pessoas que participavam da corrida, próximo à escadaria da comunidade Castelo Encantado, na avenida Vicente de Castro.

De acordo com a assessoria do evento, a vítima aparentemente ainda não registrou um Boletim de Ocorrência (BO) após o caso.

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou "que apura um roubo, que teria ocorrido nesse domingo, 13, no bairro Mucuripe - Área Integrada de Segurança 1 (AIS 1) da Capital". Além disso, reforça a necessidade de um BO para que mais informações sobre o fato sejam repassadas.

Corrida Sun Day Run movimentou a Beira-Mar no aniversário de Fortaleza Crédito: Lucas Mota

*Atualizada às 16h51min