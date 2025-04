Praia de Iracema é palco do aniversário da Capital

Foto: Fernanda Barros/O POVO Público celebra aniversário de Fortaleza neste domingo, 13, com shows na Praia de Iracema

A Praia de Iracema se transformou em um grandioso palco para celebrar os 299 anos de história da Cidade. O show comemorativo, realizado na noite de ontem, 13, reuniu milhares de fortalezenses e turistas em uma verdadeira festa de música, cultura e emoção. Com o tema "Viver a cidade é celebrar nossa história", o evento, promovido pela Prefeitura de Fortaleza, aconteceu em dois dias e em locais distintos. A noite de sábado, 12, contou com festa na Parangaba.

A programação de domingo teve apresentações de José Augusto, Nattanzinho Lima, Banda Reite e Taty Girl. O evento iniciou com as cores vibrantes do pôr do sol.

É o caso da dona de casa Rita de Cássia, que chegou às grades do show na Beira-Mar por volta das 16 horas para assistir ao seu artista preferido de perto: José Augusto. "Sou fã dele desde a adolescência. Sou completamente apaixonada e já fiz algumas loucuras para poder vê-lo de perto", declara. "Uma vez, em um show, ele me mandou um beijo e eu quase desmaiei de emoção", diz Rita.

Juliana Silva participou pela primeira vez de uma festa na na avenida Beira Mar. Ela estava acompanhada do filho Samuel, de 9 anos, que vive com Transtorno do Espectro Autista. Empolgado com as atrações da noite, Samuel aproveitou cada momento. A família utilizou a área reservada para pessoas com deficiência (PCD), pensada justamente para oferecer conforto e inclusão. "É a primeira vez que utilizo a área PCD e me senti muito acolhida. Assim que chegamos, já nos ofereceram cadeiras e o meu filho ficou completamente à vontade", contou Juliana.

Em coletiva de imprensa, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), relatou acreditar que a cidade estava precisando de uma festa como essa para reviver o sentimento de ser fortalezense. "Fortaleza é isso, e merece muita coisa boa. Temos muitos desafios para superar e, agora, estamos caminhando para os 300 anos, olhando, respeitando e resgatando o passado, mas com os olhos voltados para o futuro", afirmou.

Adiantando as informações para o São João de 2025 na Capital, Evandro revelou que "até o início do maio" os fortalezenses podem esperar o anúncio de "muita coisa boa que está por vir". "E o nosso São João será um dos maiores de todos os tempos que Fortaleza já viu", completa.

A secretária de Cultura da cidade, Helena Barbosa, afirma que a festa de aniversário de Fortaleza está marcada pela diversidade e avaliou a descentralização das comemorações. "Desde o momento em que iniciamos com o Carnaval e conseguimos executar bem — trazendo excelência na estrutura, uma programação diversa e incluindo toda a comunidade no processo de articulação das festas — temos recebido feedbacks muito positivos nas redes sociais. Quando estamos nas ruas, as pessoas nos abraçam e agradecem", relata.

Antes de subir ao palco como a atração mais aguardada da noite, Taty Girl participou de uma coletiva de imprensa. "Fico muito feliz porque hoje estamos sendo valorizados. Antigamente, traziam artistas de todos os cantos do mundo, que o povo nem conhecia. Agora, os talentos da terra têm espaço", afirmou. Taty também ressaltou o carinho do público de Fortaleza: "O público daqui é diferenciado. E não é só nesses eventos à beira-mar, não. Onde tem show, a galera vai. Fortaleza sempre entrega".(Colaborou Penélope Menezes)