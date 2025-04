O governador do Estado, Elmano de Freitas, visitou, nessa segunda, 14, a sede do Grupo de Comunicação O POVO. Ele concedeu entrevistas aos jornalistas na Redação e, logo após, participou de almoço na Presidência. Ele foi recebido pela presidente institucional e publisher do O POVO, Luciana Dummar; pelo presidente executivo do O POVO, João Dummar Neto (de camisa azul na foto); pelo diretor Financeiro, André Azevedo; e por demais diretores e jornalistas do Grupo.