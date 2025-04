A Blue Origin, empresa espacial de Jeff Bezos, lançou ontem ao espaço a sua 11ª missão tripulada. O voo foi ocupado só por mulheres, incluindo a noiva de Bezos, Lauren Sanchez, a cantora Katy Perry e a jornalista Gayle King. O foguete New Shepard decolou do Texas para uma curta viagem suborbital. A bordo, as passageiras alcançaram a fronteira do espaço, a 107 km de altitude, onde puderam desfrutar de alguns minutos de gravidade zero. (Agência Estado)