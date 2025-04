Polícia do DF apura morte de menina de 8 anos

A POLÍCIA Civil do Distrito Federal instaurou inquérito para investigar a morte de uma menina de 8 anos, em Ceilândia (DF). A família afirma que ela participou de um desafio nas redes sociais, chamado Desafio do Desodorante. Sarah Raíssa Pereira de Castro foi encontrada em casa, desmaiada, segurando um frasco de aerossol. A suspeita é que a menina tenha inalado o produto após assistir a uma espécie de prova, o Desafio do Desodorante, na rede social Tik Tok. "O episódio resultou em uma parada cardiorrespiratória, sendo a vítima reanimada após cerca de 60 minutos, porém sem apresentar reflexos neurológicos, o que culminou na constatação de morte cerebral", detalhou a Polícia. (Agência Brasil)