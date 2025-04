A jornalista do O POVO, Thays Maria Salles, da editoria de Política, foi uma das homenageadas pelo Exército Brasileiro, em parceria com o Instituto Montese, no 79º aniversário do bairro Montese. No momento, foi destacada a atuação da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial, há 80 anos. Este ano, a repórter escreveu especial que lembrou a Batalha de Monte Castelo, a maior vitória no Brasil no conflito.