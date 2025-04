Polícia Civil bloqueia mais de R$ 5 milhões e prende 14 pessoas em operação no Pirambu

Foto: Divulgação Polícia Civil OPERAÇÃO foi executada no Pirambu

Nesta terça-feira, 15, a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) deflagrou a terceira fase da operação "Cashback", que prendeu 14 pessoas e bloqueou mais de R$ 5,1 milhões de 103 alvos no bairro Pirambu, em Fortaleza. Suspeitas são por crimes de lavagem de dinheiro e movimentação financeira de facção criminosa.

Conforme a Polícia, foram cumpridos ainda 171 mandados de busca e apreensão. Suspeitos seriam responsáveis pela movimentação financeira da facção Comando Vermelho (CV).

Dos 14 presos, sete foram detidos em flagrante por tráfico de drogas, posse de munições, resistência e desacato. Outras cinco pessoas foram presas por lavagem de dinheiro e dois mandados de prisão foram cumpridos dentro do sistema prisional.

Os alvos, homens e mulheres, são responsáveis pela movimentação financeira da facção criminosa, gerada a partir da venda e comercialização do tráfico de drogas da região, além de outras práticas criminosas.

A primeira fase da operação aconteceu em dezembro de 2023, onde R$ 3 milhões de bens, entre imóveis, veículos de luxo e outros ativos financeiros, foram confiscados.

Na ocasião, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão. Os mandados foram cumpridos no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e em outros dois imóveis em Manaus (AM).

Na segunda fase da operação, o alvo foi um cearense de 29 anos apontado como um dos mais procurados pela Forças de Segurança do Ceará. Ação desarticulou um esquema de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas do grupo que atuava no Grande Pirambu, em Fortaleza.



Pelo menos 77 pessoas físicas e jurídicas foram identificadas e houve o bloqueio de R$ 125 milhões das pessoas e empresas integrantes do esquema nos estados do Ceará, Paraíba, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Amazonas, Paraná, São Paulo, Roraima, Pernambuco, Rondônia, Bahia e Maranhão.

Operação enfraquece fluxo financeiro de facções

De acordo com Renê Mesquita, titular da Delegacia de Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro (DCLD), essa terceira fase ocorre em decorrência da segunda, dando ênfase de forma estratégica as pessoas envolvidas no esquema organizado na região do Grande Pirambu.

O delegado explica que o dinheiro movimentado pela facção é utilizado para alimentar o crime, sendo aplicado na compra de drogas e armas, entre outras coisas. Com o bloqueio dos valores, o dinheiro para de circular e acaba sendo perdido.

"Esse dinheiro fica circulando entre as pessoas que estão aqui, eles mandam pro Rio de Janeiro (...) Nós bloqueamos esse fluxo financeiro (...) E também prendemos operadores financeiros que eram pessoas de extrema confiança (da facção criminosa). Isso dá uma quebrada no fluxo da organização", diz.

Ainda de acordo com Renê, o resultado da investigação dessa terceira etapa é que vai conduzir os próximos passos da operação. Segundo delegado, 30 celulares foram apreendidos hoje. Equipamentos, além de outros materiais, pode ajudar a dar mais informações sobre a prática criminosa.

Atualizada às 17h19min