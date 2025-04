A Petrobras anuncia que reduzirá, a partir de hoje, em R$ 0,12 por litro, os preços de venda do diesel A (ainda sem adição de biodiesel) nas refinarias. De acordo com a estatal, "O preço passará a ser, em média, de R$ 3,43 por litro". O valor final do diesel depende de outros fatores além do produto, como tributos (variável por estado) e o percentual de lucro das distribuidoras, como BR, Ipiranga, Ale, e Raízen (Shell e Cosan). (Agência Brasil)