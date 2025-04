Com celebração do lava-pés, católicos iniciam o tríduo pascal com missa na Catedral

Foto: FERNANDA BARROS CELEBRAÇÃO foi na Catedral Metropolitana de Fortaleza

Ajoelhando-se aos pés de um padre, uma criança, um cadeirante, alguns jovens e idosos, dom Gregório Paixão, arcebispo de Fortaleza, lavou e beijou os pés daqueles que representaram os 12 apóstolos de Cristo, na celebração que abre o rito do tríduo pascal e contemplação da Última Ceia antes da Paixão. A celebração aconteceu na Catedral Metropolitana de Fortaleza na noite desta quinta-feira, 17.

O momento foi marcado pela emoção dos fiéis, que recordam na missa as últimas horas da vida de Cristo até a sua paixão, morte e ressurreição. Antes da celebração, dom Gregório disse em entrevista ao O POVO que o tríduo pascal não é apenas uma recordação histórica mas uma prática de uma história de amor.

“O lava-pés é a recordação de um Jesus servidor, um Jesus que beija os pés dos discípulos e se torna escravo, servo de nós todos justamente pelo amor que ele tem por todos nós. Além disso, celebramos um Jesus que não parte apenas o pão, mas que se dá como pão da humanidade e , fundamentalmente, sua permanência constante através da eucaristia pela promessa que ele fez ‘eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos’”, disse o clérigo.

A missa começou pouco depois das 19 horas, e reuniu centenas de fiéis, dentre eles, sentada em uma cadeira esperando o início da celebração, estava Taciane de Melo, de 33 anos, com seu marido e seus filhos. Ela conta que estar na celebração é importante, principalmente pela vivência em família. “É o testemunho que podemos dar para nossos filhos para que eles perpetuem, cresçam com amor pela igreja e entendam o real sentido da paixão de Cristo”.

Já dona Neuda Fidelis, aos 81 anos, traz consigo um costume de infância. “Eu fico muito emocionada, somos católicos e é um ponto alto da nossa fé participar desses momentos, já vivia isso quando morava no interior e agora, morando aqui, sigo acompanhando”.

O rito do tríduo é celebrado apenas pela igreja católica, sendo o ponto alto da semana santa. O tríduo inicia com a Missa do Lava-pés, segue com a celebração da Paixão na sexta-feira, às 15 horas e finaliza com a celebração da vigília de páscoa, no sábado de aleluia.