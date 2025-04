O POVO recebe prêmio de excelência internacional

Foto: Divulgação/ Society For News Design O POVO recebe prêmio internacional de design

O POVO foi selecionado na quinta-feira, 17, para receber o prêmio de excelência do "SND 46 - Society for News Design". O prêmio é reconhecido internacionalmente como "Oscar" do design editorial.

Com o "Award of Excellence" em três publicações, O POVO volta a ganhar destaque entre os principais veículos editoriais. Ao menos 5 mil jornais foram analisados em todo o mundo.

O editor-chefe do Núcleo de Design, Gil Dicelli, falou sobre a importância do reconhecimento. "Ter essa visibilidade internacional do jornal que está às vésperas de completar 100 anos mostra que o caminho que o jornal aposta - não só do design, mas do jornalismo visual - é um olhar muito correto naquilo que o jornal faz de melhor, o jornalismo nas suas múltiplas formas", disse.

Ana Naddaf, diretora-executiva, destacou o jornalismo visual praticado na casa. "Nosso olhar para a excelência gráfica é um dos preceitos do O POVO: contar boas histórias com credibilidade e criatividade. O de compreender a realidade e informar através da visualidade".

Segundo a organização da SND, o prêmio é avaliado além da técnica, estética e competências. Os selecionados são analisados com critérios de ousadia e inovação, tentando se diferenciar de algo convencional.

Os jurados escolheram três capas para o prêmio: "A extrema-direita que ameaça a globalização" traz um planeta fragmentado dando uma ideia de instabilidade global. O material foi publicado no dia 7 de julho de 2024.

A segunda capa foi a "G20 - olhares para o futuro", publicada em 24 de novembro de 2024. Na edição é mostrado o Cristo Redentor observa o futuro nebuloso por uma luneta.

A última publicação selecionada foi "O absurdo das guerras", de 21 de abril de 2024, mostra uma mulher palestina após ataque em Gaza.