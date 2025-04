Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 17-04-2025: Movimentação na Rodoviária Engenheiro João Thomé, na véspera de feriado da Semana Santa. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

Com a chegada da Semana Santa, a procura pelas viagens rodoviárias aumentou significativamente. O número de passageiros aumentou em 45% comparado à média normal. De acordo com a empresa que administra os terminais rodoviários da Capital, o dia de maior fluxo foi ontem, com aproximadamente 11.283 passageiros. O gerente dos terminais rodoviários, Newton Fialho, disse que a Semana Santa é o terceiro maior feriado, atrás somente do fim de ano e Carnaval.(Bárbara Mirele, especial para O POVO)