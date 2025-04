Com 36º C, Piquet Carneiro registra maior temperatura do Ceará nesta sexta, 18

Foto: Divulgação/Funceme Imagem de apoio ilustrativo. Onda de calor atinge o Ceará e deve elevar temperaturas até este sábado, 19

O município de Piquet Carneiro, a 310,79 quilômetros de Fortaleza, registrou a maior temperatura do Ceará nesta sexta-feira, 18 – Sexta Santa. A região registrou 36º C, às 14 horas, conforme dados divulgados pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

No ranking das maiores temperaturas, o município de Russas aparece em seguida, com 35.8º C. Em seguida vem Alto Santo, com 35.7º C, Jaguaruana (35.5ºC), Quixeramobim (35.4º) e Viçosa do Ceará (35.4 ºC). A maioria dos municípios registrou temperaturas acima dos 30ºC hoje.

LEIA MAIS | Semana Santa de 2025 deverá ser com menos chuvas e mais calor no Ceará

De acordo com a Funceme, 4 das 10 maiores temperaturas deste mês foram registradas entre essa quinta-feira, 17, e esta sexta-feira, 18. Foram Russas (36.3ºC), Limoeiro do Norte (36ºC) e Jaguaruana (35.7ºC) com altas temperaturas registradas ontem e Piquet Carneiro (36ºC) hoje.

Os registros acontecem seguindo a estabilidade atmosférica, onde já era esperado um aumento em virtude de uma onda de calor para o feriado da Semana Santa com temperaturas elevadas até este sábado, 19, em todo o Ceará.

O aumento deve ocorrer principalmente na macrorregião da Jaguaribana e partes do Litoral Norte e Sertão Central e Inhamuns, com valores máximos superiores a 34 graus Celsius (°C) e 36°C.

Em relação ao mês de abril, o município de Morada Nova, a 167,62 quilômetros de Fortaleza, registrou a maior temperatura do Estado, com 36.4 ºC, seguido de Russas (36.4ºC).

Confira as dez maiores temperaturas desta sexta-feira, 18:

36.0 14:00 - Piquet Carneiro - Barra Do Serrote (Funceme)

35.8 15:00 - Russas (Funceme)

35.7 15:00 - Alto Santo - Castanhão (Funceme)

35.5 14:00 - Jaguaruana (Inmet)

35.4 15:00 - Viçosa Do Ceará (Funceme)

35.3 14:00 - Quixeramobim - Cuandu (Funceme)

35.2 14:00 - Limoeiro Do Norte (Funceme)

34.7 13:00 - Ibaretama (Funceme)

34.7 15:00 - Itatira (Funceme)

34.6 14:00 - Parambu (Funceme)