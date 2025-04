Escola de saúde abre inscrições para bolsas com remuneração de até R$ 7 mil

Foto: Aurélio Alves/ O POVO A duração inicial das bolsas é de 12 meses, podendo ser prorrogada

A Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP/CE) está com um processo seletivo simplificado aberto. O objetivo é o preenchimento de sete vagas. As inscrições são gratuitas.

As bolsas ofertadas abrangem diferentes perfis de graduação e mestrado na área de Desenvolvimento de Software, com foco em Back End, Front End e UX.

O valor varia de R$ 5 mil a R$ 7 mil, a depender do nível de formação, e a carga horária é de 40 horas semanais.

A duração inicial das bolsas é de 12 meses, podendo ser prorrogada mediante disponibilidade financeira e orçamentária, por iguais e sucessivos períodos, com um limite total de até 24 meses.

Para participar, os interessados devem acessar o site da ESP/CE, na seção de Seleções Públicas 2025, até o dia 25 de abril.

No ato da inscrição, o participante deverá indicar seu próprio CPF e escolher uma única área de atuação, não sendo permitida a alteração após o término do período de inscrições.



O edital prevê ainda a reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência e 20% das vagas para candidatos negros (pretos ou pardos), conforme as legislações vigentes.

Os candidatos que desejarem concorrer a essas oportunidades reservadas deverão autodeclarar sua condição no ato da inscrição e anexar a documentação comprobatória.

O resultado e a classificação final do certame serão divulgados no dia 20 de maio de 2025, também no site da ESP/CE.





