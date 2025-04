Biblioteca da UFC é vandalizada; PF apura depredação

A Biblioteca-Laboratório Ivone Bastos Bonfim Andrade (Labib), do curso de Ciências da Informação, da Universidade Federal do Ceará (UFC), foi vandalizada na madrugada de quinta-feira, 17, para sexta-feira, 18. O equipamento, localizado no bairro Benfica, em Fortaleza, foi depredado, sem indícios de furto ou roubo de materiais.

O protocolo de emergência foi acionado após o segurança do local ouvir um barulho, conforme nota divulgada pela UFC. Ele teria tentado interceptar o invasor, que conseguiu fugir. A Polícia Federal (PF) foi acionada imediatamente e esteve no local na manhã de sexta-feira, 19, para realizar levantamentos técnicos.

Procurada pelo O POVO, a PF confirmou o atendimento da ocorrência, mas não forneceu mais detalhes sobre as investigações.

Ainda de acordo com a UFC, os danos se restringiram a depredação do patrimônio. Equipe de limpeza já está trabalhando na biblioteca para os reparos estruturais, incluindo a substituição da porta danificada.

"A estrutura da biblioteca já está sendo restabelecida, com o objetivo de garantir a continuidade de uso do equipamento por alunos, servidores docentes e técnico-administrativos. Os consertos serão providenciados pela UFC Infra. Um relatório deve ser enviado à administração da instituição para as devidas providências", diz a nota.

Nas redes sociais, a direção do Centro de Humanidades (CH) divulgou manifestação de repúdio, lamentando também o episódio que, segundo ela, atinge toda a comunidade universitária, em especial o curso de Biblioteconomia (Gabriele Félix).