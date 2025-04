Foto: Reprodução O POVO Capa do O POVO de 15/4/2025

Em visita ao O POVO, o governador Elmano de Freitas falou sobre a investigação a respeito da atuação de facções criminosas no Estado, a viagem à China para captar empresas para o Polo Automotivo e o andamento das obras da linha Leste do Metrofor, assim como os resultados da portaria para melhoria do gramado do Castelão e as articulações para as próximas eleições. Os detalhes da visita ao O POVO foram manchete da edição de terça-feira, 15.