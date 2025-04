Pejotização: STF precisa pacificar questão sem aumentar precarização

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil Gilmar Mendes, ministro do STF

A suspensão de todos os processos sobre pejotização em disputa na Justiça pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes ligou o alerta em diversos espaços do mercado de trabalho, desde os empregadores até os empregados.

Todos demonstram preocupações reais pelo temor de o STF pesar a decisão para um lado ou outro. Entre os empresários, a cobrança é por segurança jurídica para contratar PJs sem o medo de serem condenados a pagar toda a carga de impostos exigida pela CLT após o fim do contrato.

Já entre os contratados, a defesa é por um ambiente justo para um possível protesto quando a relação de trabalho se dá sem respeitar as regras trabalhistas. Ou seja, quando o prestador de serviço atua como celetista quando tem um contrato PJ assinado.

Ambos os lados vivem momentos sensíveis, nos quais uma decisão pesada poderia acabar com a trajetória no mercado de trabalho. Afinal, ao mesmo tempo que um direito negado pode desencadear gatilhos para um trabalhador cuja saúde mental no ambiente de trabalho não deve ter sido das melhores, pode também representar a falência de uma empresa sem caixa suficiente para arcar com processos e encargos trabalhistas.

O que se espera da suspensão de Gilmar Mendes é uma pacificação dessas questões, com transparência e entendimentos objetivos sobre as regras para a contratação de PJs no mercado de trabalho brasileiro.