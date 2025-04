BBB 25: Renata Saldanha é a primeira cearense finalista do reality

Foto: Instagram / Renata Saldanha A CEARENSE Renata Saldanha está na final do BBB 25

Após a eliminação de (Vitória/João) na noite deste domingo, 20, a cearense Renata Saldanha escapou do Paredão e se tornou a primeira cearense finalista do BBB 25. Nove naturais do Estado já disputaram o reality (veja lista abaixo).

A enquete O POVO já indicava a eliminação de Vitória do programa. A atriz foi eliminada com XXX% dos votos do público, registrados no Gshow.

Com isso, Renata está no pódio da edição deste ano. Ela concorre com João Gabriel, que voltou do Paredão, e Guilherme na busca pelo prêmio.

Prêmio do BBB 25: valor total pode chegar a R$ 6 milhões; ENTENDA

A cearense entrou na “casa mais vigiada do Brasil”, em janeiro, com sua amiga e conterrânea Eva Pacheco, eliminada no 13º Paredão.

Naturais de Fortaleza, a dupla se conheceu há 25 anos no projeto social Edisca, onde iniciaram sua trajetória na dança e a amizade. As duas chegaram a morar na mesma casa durante a pandemia de Covid-19.

BBB 25: Renata iguala recorde de Cézar

Por ter sido indicada em cinco paredões seguidos desde o início do “Modo Turbo” no BBB 25, Renata igualou o recorde de Cézar Lima, do BBB 15.

Na ocasião, o brother foi emparedado cinco vezes seguidas e, ao final do programa, sagrou-se campeão daquela edição.

O recorde de idas ao paredão, no entanto, permanece com Babu Santana, que, no BBB 20, teve maior número indicações, 10 vezes — tornando-se o participante que mais enfrentou a berlinda.

Além da resistência no quesito Paredão, Renata alcançou outra meta, fora da casa: o perfil dela no Instagram chegou a um milhão de seguidores, nesse sábado, 19. Ela se junta aos eliminados Aline e Vinícius como os únicos concorrentes do grupo Pipoca a baterem 1 milhão de seguidores.

BBB 25: lideranças políticas divulgam apoio a Renata

Governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) prestou seu apoio e desejou sorte a Renata: “Estou aqui em uma grande torcida e queria fazer uma corrente de todos os cearenses em prol da Renata, nossa bailarina”.

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), desejou sorte e compartilhou seu apoio a Renata, também pelas redes sociais.

“Passando aqui nesse feriado, que já foi de muitas reuniões e visitas, para dar minha contribuição para levar a nossa fortalezense Renata para a final do BBB. A Renata está muito perto de fazer história”, escreveu o gestor.

Além deles, outros políticos cearenses também manifestaram apoio à participante na reta final do programa, como Romeu Aldigueri (PSB), presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, e Chagas Vieira, secretário da Casa Civil.

No paredão anterior, a vice-prefeita de Fortaleza, Gabriella Aguiar (PSD), incentivou seus seguidores a votarem contra Diego Hypolito, adversário de Renata na ocasião, que acabou eliminado.

BBB 25: quando é a final do programa?

Renata pode ser a primeira cearense a vencer o Big Brother Brasil. O resultado da competição e fim do programa estão previstos para terça-feira, 22 de abril.

A transmissão ao vivo na TV Globo deve começar às 22h30min (horário de Brasília), logo após a exibição do capítulo de “Vale Tudo”.

BBB 25: relembre cearenses que já participaram do reality

Com Renata e Eva, nove cearenses já competiram no BBB. Relembre:

Natália Nara (BBB 5): sexta eliminada;

Roberta Brasil (BBB 6): quarta eliminada;

Rafael Memória (BBB 8): segundo eliminado;

Lucas Fernandes (BBB 18): quinto eliminado;

Patrícia Leitte (BBB 18): sétima eliminada;

Kerline Cardoso (BBB 21): primeira eliminada;

Vini (BBB 22): oitavo eliminado.

(Com Caynã Marques)

