CAPITAL DO BRASIL FAZ 65 ANOS

Foto: Joédson Alves/Agência Brasil Brasília seria o alvo das ameaças de atentado do cearense

As comemorações para o aniversário de Brasília começaram ontem, ao som de MPB, com shows de Fagner, Alceu Valença, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Mari Fernandez. A programação de hoje tem as duplas Bruno César e Rodrigo e Zé Neto e Cristiano. Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 1960, concretizando a ideia de uma nova capital federal no interior do país. Foi planejada por Lúcio Costa e construída com edifícios icônicos de Oscar Niemeyer. Kubitschek inaugurou a cidade, que não estava totalmente concluída, mas já havia condições mínimas para ser sede do governo. (Com Agência Brasil)