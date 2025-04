Chuva de meteoros poderá ser vista na madrugada

A INCIDÊNCIA de meteoros cortando os céus do país está cada vez maior desde o dia 14, quando a Terra começou a atravessar uma região do espaço por onde passou o Cometa Tatcher, deixando um rastro de poeira e detritos. Trata-se da chuva de meteoros Líridas. O ápice das aparições está previsto para a noite entre 21 e 22 de abril. "A melhor visibilidade será na madrugada de 22, por volta das 2h da manhã (horário de Brasília). Nesse horário, o radiante da chuva — ponto no céu de onde os meteoros parecem se originar — estará mais alto, proporcionando melhores condições de observação", explicou o astrônomo parceiro do Observatório Nacional Marcelo De Cicco. "Basta olhar para o quadrante Norte, próximo à estrela Vega", ensina. O fenômeno deixa um risco luminoso no céu, chamado de "estrela cadente". (Agência Brasil)