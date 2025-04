Páscoa e Tiradentes vão emendar de novo só em 2087

NESTE ano, a Páscoa caiu em data próxima ao Dia de Tiradentes, o que acabou resultando em um feriado prolongado de quatro dias, já que a Sexta-feira Santa foi no dia 18 de abril, o domingo de Páscoa, no dia 20, e o feriado de Tiradentes, no dia 21. Para isso ocorrer novamente, a Páscoa (cuja data no calendário varia ano a ano) precisa ser no dia 20 de abril. Embora isso tenha ocorrido duas vezes nos últimos anos, em 2003 e em 2014, segundo levantamento feito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a próxima data em que isso irá acontecer será apenas em 2087. Em 2025, o próximo feriado será daqui a menos de duas semanas, no dia 1º de maio. Este será um dos três feriados de 2025 que cairá em uma quinta-feira, com possibilidade de formar um feriadão, com a sexta-feira e o fim de semana.