contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram as pendências com o Fisco podem saber se receberão restituição. Às 10h da quarta, 23, a Receita libera a consulta ao lote da malha fina de abril, que contempla restituições residuais de anos anteriores. Ao todo, 279,5 mil pessoas receberão R$ 339,63 mi. Desse total, R$ 180,27 mi irão para prioridades no reembolso.