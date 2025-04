atriz de "crepúsculo" se casa

A atriz americana Kristen Stewart (à direita na foto) se casou com a roteirista Dylan Meyer no domingo, 20, após seis anos de relacionamento. A cerimônia foi realizada na residência do casal em Los Angeles e teve a presença apenas de familiares e amigos próximos. Stewart, de 35 anos, e Meyer, de 37, se conheceram em 2013 durante as filmagens de um projeto, mas foi apenas em 2019, após terem se reencontrado em uma festa, que o relacionamento aconteceu. O noivado foi anunciado em novembro de 2021, quando Kristen postou nas redes sociais que havia sido pedida em casamento.