BBB 25: moradores do Barroso preparam evento comunitário em apoio a Renata

RENATA é a primeira cearense na final do BBB

Moradores do bairro Barroso, em Fortaleza, vão realizar um evento comunitário para acompanhar a final do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25), nesta terça-feira, 22. Momento busca celebrar e reforçar a torcida pela finalista Renata Saldanha, ex-moradora do local, e que tem ajudado a dar visibilidade para a região.

A celebração acontecerá no Conjunto Lago Azul, onde a cearense morou com a família. No espaço, os populares planejam colocar um telão, música e realizar distribuição de pipoca.

De acordo com organizadores, a festa é também "um manifesto de autoestima", pois a vitória de Renata também seria uma conquista para o "bairro e toda a região".

Nara Freitas, 29, umas das pessoas que organizam evento, diz que foi uma surpresa quando ela e demais moradores descobriram a participação de uma conterrânea no BBB 25.

"A emoção já tomava conta desde o início do programa. Criamos um grupo no WhatsApp e começamos a nos mobilizar para conseguirmos votos e idealizar a final", conta a assistente administrativa.

"Hoje em rede nacional, através da Renata, podemos demonstrar que o Barroso é muito mais que as suas vulnerabilidades. (...) Ela é símbolo e espelho para todas as crianças que sonham e acreditam, que mesmo vindo de comunidade é possível sonhar e realizar," completa.