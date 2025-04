Lexa defende música dedicada à filha: 'Tentando salvar vidas'

Foto: Reprodução/Instagram @lexa Lexa fala sobre perda do bebê pela primeira vez

Na sexta-feira, 18, Lexa usou as redes sociais para se pronunciar sobre a repercussão de "Você e Eu", canção lançada em homenagem à filha que nasceu prematura no dia 2 de fevereiro e faleceu três dias depois.

A cantora teve pré-eclâmpsia aos seis meses de gestação, uma complicação grave na gravidez caracterizada por hipertensão arterial e proteinúria, que surge após 20ª semana de gestação.

"É muito sério o que aconteceu comigo. Por muito tempo, muitas mulheres não sabiam ou não davam o devido valor. Senti que poderia ser uma porta-voz para ajudar outras mulheres", afirmou a cantora após receber críticas.

Além de agradecer o apoio do público, Lexa reforça que o objetivo é dar o suporte a outras mulheres através de sua trajetória. "Para que eu ajude de alguma maneira, para que minha dor sirva também para o bem dos outros", desabafou ela.

A cantora aproveitou o espaço para deixar claro que não liga para os comentários negativos. "Não estou nem aí. Estou tentando ajudar a salvar vidas. As pessoas têm tanto tempo para ler sobre coisas medíocres que, infelizmente, coisas sérias passam despercebidas.



Clipe de "Você e Eu" tem cena sensível de Lexa e Ricardo no hospital

"Ontem tive um sonho com você, parecia ainda estar aqui" canta Lexa enquanto desliza pelas areias da praia trajando um vestido branco rendado no vídeo clipe de sua música. Neste cenário, a cantora se emociona e se movimenta como quem estivesse buscando paz, abrigo.

Ao final do clipe, aparece um vídeo dela e o seu companheiro Ricardo Vianna em um momento de felicidade durante a gravidez. "O take final é emocionante. Mostrei eu e o Ricardo no Hospital, porque quis preservar a imagem da minha filha. Ela era a coisa mais linda desse mundo", explicou Lexa nas redes sociais..



Lexa e Ricardo Vianna vivem juntos desde 2023

Lexa e Ricardo Vianna começaram seu relacionamento em outubro de 2023, quando ficaram noivos em uma viagem à Europa. A filha, Sofia, fruto de seu noivado, foi planejada.

O chá revelação, realizado no dia 3 de novembro de 2024, foi transmitido ao vivo para mais de 100 mil pessoas. O Ator Ricardo Vianna já é pai de uma menina, Cecília, de 9 anos, fruto do seu relacionamento com a empresária Aline Krykhtine.

Relembre situação de Lexa durante gravidez

Lexa havia sido internada desde o dia 20 de janeiro, quando foi hospitalizada em estado grave. Em seus dias de internação, motivada pela pré-eclâmpsia, a família pedia que orassem pela vida de Lexa e de Sofia, deixando claro o estado crítico no qual as duas se encontravam.