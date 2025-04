Festa na Praia de Iracema celebra Renata Saldanha e emociona Fortaleza na final do BBB 25

Fortaleza viveu uma noite de pura emoção e orgulho com a festa organizada para acompanhar a final do Big Brother Brasil 25, que teve a cearense Renata Saldanha entre os três finalistas.

Mesmo antes do anúncio do resultado, a vibração da torcida já tomava conta do calçadão do Estoril, na Praia de Iracema, onde uma grande estrutura foi montada pela Prefeitura de Fortaleza em parceria com empresas locais e a equipe da sister. O evento gratuito começou ainda no fim da tarde e reuniu milhares de pessoas em clima de celebração. Atrações musicais, DJs, e apresentações culturais deram o tom festivo da noite.

“Ver ela na final já é uma vitória pra gente. Renata é resistência, é talento, é a nossa voz lá dentro”, disse emocionada a autônoma Nádia Gomes, 42, que estava vestida com uma camiseta com o rosto da participante.

Mãe e filha, Evelyn Mariano e Erica Mariano chegaram ao Estoril por volta de 19h para a festa. "Votamos em todos os paredões e votamos pra ela ganhar. Agora é só torcer", disse Érica. "Hoje minha escola liberou o uso do celular só pra gente votar na Renata, confessou Evelyn"

Mesmo com a chuva, a multidão de fãs não desanimou, e na da sede da Citinova, o QG do Team Ballet votou até o último segundo. Gerusa, mãe de Eva e que fez dupla com Renata no BBB 25, acompanhou a final do reality em meio à torcida que lotou a Praia de Iracema, em Fortaleza. Para ela, o momento já é de comemoração, independentemente do resultado. “O coração tá cheio de felicidade. As meninas fizeram uma trajetória vitoriosa, conquistaram respeito e uma torcida maravilhosa pelo Brasil todo”, disse emocionada.

A estrutura montada para a festa foi fruto de mobilização voluntária. “A maioria aqui se organizou por conta própria. A gente queria um lugar que representasse a nossa terra e onde as pessoas pudessem comemorar essa vitória que a gente acredita que vem”, contou. Gerusa também comentou sobre o impacto do Team Ballet no público. “Elas foram resilientes, éticas, decentes. Representam o nosso povo, que é batalhador e verdadeiro. E o cearense abraçou isso.”

Telões transmitiram a final ao vivo e, a cada aparição de Renata, o público vibrava com gritos, aplausos e claro, a conhecida vaia cearense.