Foto: Rafaqel Ribeiro/CBF Seleção feminina encara Colômbia em amistoso.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou ontem que a seleção feminina fará dois amistosos com o Japão em São Paulo. As partidas contra a equipe, considerada uma das mais tradicionais da modalidade, vão servir de preparação para a disputa da Copa América, em julho. O primeiro amistoso será disputado na Neo Química Arena, em São Paulo, no dia 30 de maio. No dia 2 de junho, a partida será no estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista. (Agência Estado)