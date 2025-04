Foto: Reprodução/TV Globo Fortaleza Reconhece Renata Saldanha como Embaixadora do Turismo

A Secretaria Municipal do Turismo de Fortaleza (Setfor) anunciou ontem a nomeação de Renata Saldanha, vencedora do BBB25, como "Embaixadora do Turismo de Fortaleza". A função não remunerada tem como objetivo reconhecer o papel desempenhado por Renata na promoção de Fortaleza durante sua participação no reality. Segundo a Setfor, a forte conexão de Renata com Fortaleza, aliada à grande visibilidade, foram fundamentais para o título.(Carolina Passos)