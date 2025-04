De Viçosa para Boston: alunos de escola pública do CE vivem imersão nos EUA

Foto: Divulgação/Governo do Estado ALUNOS foram selecionados para visita nos EUA

Um projeto da Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) José Victor Fontenelle Filho, em Viçosa do Ceará, rendeu ao grupo envolvido uma visita ao Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), em Boston, nos Estados Unidos. A viagem aconteceu entre os dias 14 e 18 de abril.

Os jovens premiados desenvolveram um aplicativo para compartilhar informações sobre o reaproveitamento de plástico, incluindo orientações e dicas relacionadas à redução do impacto ambiental. O projeto foi intitulado ReciCiclo.

“Sabemos que nos dias de hoje o plástico está presente na vida de todos e não vai deixar de ser fabricado, pelas inúmeras utilidades que tem”, explica a estudante Cibele Fontenele, uma das envolvidas na produção.

“Por isso, criamos um app que visa acolher o que iria ser descartado de maneira inadequada, dando nova vida a objetos. Acreditamos que até a mínima atitude de cada um já faz a diferença na vida da população”, acrescenta.

O destaque dos cearenses na Olimpíada Brasileira de Tecnologia (OBT) e na Semana Escola Avançada de Tecnologia (EAT), em 2023, resultaram na escolha da imersão em território norte-americano.

De Viçosa para Boston: estudantes se destacaram na criação de app

O desenvolvimento do projeto começou ainda em 2022, quando os alunos iniciaram o período letivo na unidade de ensino. A equipe “Os Guanabaras”, formada por seis jovens, realizou a inscrição na OBT para “ganhar experiência”.

A ação foi contemplada com uma medalha de bronze e, devido ao resultado positivo, o grupo foi selecionado para outro concurso, o “Desafio do App”. O espaço previa a criação do aplicativo proposto, utilizando a plataforma MIT App Inventor e outros softwares complementares.

A equipe recebeu mais projeção em outras participações, incluindo a Semana Avançada de Tecnologia, em São José dos Campos (SP). Na ocasião, durante o resultado do “Desafio”, os cearenses alcançaram o primeiro lugar.

Em mais uma disputa (“Desafio Space”), contemplando a segunda etapa da Olimpíada Internacional de Ciências e Engenharia Aeroespacial, “Os Guanabaras” chegaram ao topo do pódio mais uma vez.

A soma das premiações, equivalente a R$ 3.500, auxiliou no custo da documentação para a viagem internacional.

De Viçosa para Boston: cearenses visitaram os EUA neste mês

O grupo de estudantes visitou o Museu de Arte de Harvard, nos Estados Unidos Crédito: Divulgação/Governo do Estado

Em abril de 2025, os estudantes conheceram o Observatório Harvard, o Broad Institute Museum, o Google Boston, o MIT Media Lab, o Consulado Brasileiro em Boston, o Museu de Arte de Harvard e o MIT Museum.

A programação também apresentou universidades e instituições culturais, além de palestras e trocas de ideias com profissionais da área de pesquisa.

“Durante quase dois anos foram feitos os preparativos para a realização desse grande sonho, com o apoio da Secretaria de Educação do Ceará (Seduc), que financiou toda a viagem para os Estados Unidos”, destaca o professor José Maria.

Para o estudante Alex Paulo, o grupo viveu “um trabalho em equipe muito complexo” e lidar com esse processo em conjunto pode ter sido “o principal aprendizado” relatado pelos responsáveis.

Além de Alex Paulo e Cibele Fontenele, a equipe contou com os estudantes Ana Karen Vasconcelos, Cícera Gabriela Rodrigues, Guilherme Oliveira e Moniele Oliveira. Os professores José Maria da Soledade, Manoel Justiniano de Melo Neto e Elionai Freire orientaram o trabalho.

