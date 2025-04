Homilia destaca legado de Francisco

Foto: FILIPO MONTEFORTE/AFP Italiano Giovanni Battista Re, o decano dos cardeais, conduziu a homilia durante a cerimônia funeral do papa Francisco

Milhares de pessoas se reuniram na praça São Pedro, no Vaticano, na manhã deste sábado, 26, para prestar as últimas homenagens ao papa Francisco e acompanhar a Missa de Exéquias do pontífice.

Em sua homilia, o decano do Colégio Cardinalício destacou o legado de união deixado por Francisco. Nas palavras do cardeal, os 12 anos de papado de Francisco foram marcados por sua proximidade com as pessoas e por sua espontaneidade de gestos até os últimos dias, além de seu profundo amor pela Igreja.

Para o decano, a decisão do papa de adotar o nome Francisco "imediatamente pareceu indicar o plano pastoral e o estilo no qual ele queria basear seu pontificado".

Ao fazer referência à uma passagem do Evangelho onde Cristo incumbe Pedro de pastorear seu rebanho, o cardeal observou que, apesar da fragilidade e do sofrimento que marcaram os últimos momentos de Francisco, o papa escolheu seguir no caminho de entrega até ao último dia da sua vida terrena. Ele lembrou também dos apelos do papa pela paz.

"O papa Francisco escolheu percorrer este caminho de entrega até ao último dia da sua vida terrena. Seguiu as pegadas do seu Senhor, o bom Pastor, que amou as suas ovelhas até dar a própria vida por elas. E fê-lo com força e serenidade, junto do seu rebanho, a Igreja de Deus", disse.

Ao concluir a homilia, o cardeal repetiu as palavras com as quais Francisco sempre encerrava suas audiências: "Não se esqueçam de rezar por mim" e disse que, agora, são os fiéis quem pedem para que o papa interceda por sua Igreja e por todo o mundo. (Agência Brasil com informações da agência de notícias do Vaticano)